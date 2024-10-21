Iniesta, antrenörlük kurslarına başladı

Geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerine nokta koyan Andres Iniesta, antrenörlük kurslarına başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Iniesta, antrenörlük kurslarına başladı
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21 Ekim 2024 15:43
İspanyol futbolunun efsane ismi Andres Iniesta, antrenörlük kariyerine adım atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini noktalayan Iniesta, bu kararının ardından antrenör kurslarına başladı.

Iniesta, antrenörlük kursuna başlamasıyla ilgili olarak, "Bana öğrenme ve eğitime başlama fırsatı verdiği için UEFA'ya teşekkürler." şeklinde bir paylaşım yaptı.





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