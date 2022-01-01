Ingles: "Utah'tan takaslanabileceğim aklıma gelmezdi..."

Portland Trail Blazers forveti Joe Ingles, Utah Jazz'den takasıyla ilgili 'oldukça karmaşık duygulara' sahip olduğunu söyledi.



Sekiz yıl boyunca Jazz forması giymiş olan Ingles, son takas gününde yapılan bir anlaşmada Trail Blazers'a gönderilmişti ve bu işlem, çapraz bağ sakatlığından ötürü sezonu kapatmış bir oyuncuyu takımdan yollayarak, lüks vergisinde rahatlama sağlama ve kadroya takviye yapma amacıyla gerçekleşmişti.



Ingles tüm bunları anladığını belirtse de, yine de bu gelişmeyi sindirmenin oldukça zor olduğunu açıkladı:



"Bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Belki de böyle düşünmek çok bencilceydi."



"HALEN YARDIM EDEBİLİRDİM..."



Takastan sonra da halen Utah'ta kalan Ingles, henüz Jazz'in bir maçı izlemeye cesaret edemediğini de sözlerine ekledi:



"Halen sahada çocuklara yardım etmek için bir önemli bir varlık olabileceğimi düşünüyorum. Quin'i (Snyder) ve adamları tanıdığım ve hedeflerinin ne olduğunu bildiğim için, kesinlikle halen önemli bir role sahip olabilirdim. Bu konuda duygularım çok karmaşık. Hem de çok. Arada gerçekten sinirlendiğim oluyor.



Tesise 10 dakika uzakta oturduğum halde oraya gidememek canımı sıkan bir durum. Ama artık olan oldu, ve anlıyorum. Peki yapılanla aynı fikirde miyim? Bu tartışmaya açık olabilir."



