İngiltere'den flaş iddia; 'Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!'

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2025'te bitmesinin ardından yeni bir maceraya atılabileceği yönündeki haberler gündeme gelirken, sürpriz bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
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İngiliz basınından Mirror'un haberine göre, Portekizli yıldız Ronaldo'nun transfer olabileceği kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor.
SOLSKJAER ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Portekizli yıldızın transfer olabileceği beş kulüp listelenirken, listede Beşiktaş'a da yer verildi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması faktörüne dikkat çekilirken, Ronaldo'nun bu etkenle birlikte siyah-beyazlı formayı giymek isteyebileceği aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması, bu ihtimali azaltan bir unsur olarak gösterildi.
HABERDE GEÇEN DİĞER 4 TAKIM
Mirror, Cristiano Ronaldo için Sporting CP, El-Ahli, Los Angeles FC ve Chelsea'nin de bir seçenek olduğunu belirtti.
BU SEZON PERFORMANSI
Arabistan'da 39 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 33 gol ve 4 asist kaydetti.
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İngiliz basınından Mirror'un haberine göre, Portekizli yıldız Ronaldo'nun transfer olabileceği kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor.
SOLSKJAER ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Portekizli yıldızın transfer olabileceği beş kulüp listelenirken, listede Beşiktaş'a da yer verildi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması faktörüne dikkat çekilirken, Ronaldo'nun bu etkenle birlikte siyah-beyazlı formayı giymek isteyebileceği aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması, bu ihtimali azaltan bir unsur olarak gösterildi.
HABERDE GEÇEN DİĞER 4 TAKIM
Mirror, Cristiano Ronaldo için Sporting CP, El-Ahli, Los Angeles FC ve Chelsea'nin de bir seçenek olduğunu belirtti.
BU SEZON PERFORMANSI
Arabistan'da 39 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 33 gol ve 4 asist kaydetti.
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