İngilizler Yusuf Akçiçek'e hayran kaldı!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i Rangers maçında Manchester United ve Tottenham kulüplerinin scoutlarının takip ettiği öğrenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçta etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki stoperi çok beğenen iki takımın scoutlarının oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği de gelen haberler arasında.
Rangers'a karşı 120 dakika sahada kalan genç yetenek girdiği 20 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılarak sahanın iyilerinden biri olmayı başardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 970 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Maçta etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki stoperi çok beğenen iki takımın scoutlarının oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği de gelen haberler arasında.
Rangers'a karşı 120 dakika sahada kalan genç yetenek girdiği 20 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılarak sahanın iyilerinden biri olmayı başardı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 970 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.