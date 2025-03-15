İngilizler Yusuf Akçiçek'e hayran kaldı!

Yusuf Akçiçek'i Rangers maçında Manchester United ve Tottenham scoutları takip etti. Genç stoper performansıyla 2 takımın yetkililerini mest etti.

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İngilizler Yusuf Akçiçek'e hayran kaldı!
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15 Mart 2025 12:01
Son güncelleme 15 Mart 2025 12:03
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i Rangers maçında Manchester United ve Tottenham kulüplerinin scoutlarının takip ettiği öğrenildi.

Maçta etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki stoperi çok beğenen iki takımın scoutlarının oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği de gelen haberler arasında.

Rangers'a karşı 120 dakika sahada kalan genç yetenek girdiği 20 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılarak sahanın iyilerinden biri olmayı başardı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 970 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

 
 

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