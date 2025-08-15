İngilizler Trabzonspor'dan Batagov'un peşinde!

Orta sahaya takviye için yoğun çaba harcayan Trabzonspor'da savunma hattı da Avrupa kulüplerinin radarında.



Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arseniy Batagov'a İngiltere Premier Lig'den ciddi ilgi var.





Ukraynalı savunmacıyı daha önce Brighton & Hove Albion ve Nottingham Forest yakından takip ederken, son olarak Bournemouth'un da 23 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.



Ada temsilcisinin, vatandaşı Ilya Zabarnyi'nin ayrılığı sonrası Batagov'u ideal adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.





TRABZONSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Trabzonspor, Batagov'u 2024 yılında Zorya Luhansk'tan 1,8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon Euro olarak gösterilen genç savunmacıdan beklenti ise oldukça yüksek.



Bordo-mavili yönetim, ciddi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Ancak olası bir ayrılık halinde Batagov için istenen bonservis bedelinin en az 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.





Ayrıca Trabzonspor, Batagov'un olası bir sonraki transferinden de pay alma hedefinde. Kulüp, oyuncunun potansiyelini ve gelişimini göz önünde bulundurarak gelecekte daha yüksek bir satış gelirine ulaşmayı planlıyor.





FATİH TEKKE'NİN GÜVENDİĞİ İSİM



Fatih Tekke'nin defans hattında adeta "sigorta" olarak gördüğü Batagov, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen savunma liderliği yapabilen yapısıyla öne çıkan oyuncunun, transfer döneminin ilerleyen günlerinde daha fazla teklif alması bekleniyor.



