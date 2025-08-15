15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

İngilizler Trabzonspor'dan Batagov'un peşinde!

Trabzonspor'un genç stoperi Arseniy Batagov, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Ukraynalı oyuncu için bordo-mavililer, kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.

İngilizler Trabzonspor'dan Batagov'un peşinde!
Orta sahaya takviye için yoğun çaba harcayan Trabzonspor'da savunma hattı da Avrupa kulüplerinin radarında.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arseniy Batagov'a İngiltere Premier Lig'den ciddi ilgi var.

Ukraynalı savunmacıyı daha önce Brighton & Hove Albion ve Nottingham Forest yakından takip ederken, son olarak Bournemouth'un da 23 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

Ada temsilcisinin, vatandaşı Ilya Zabarnyi'nin ayrılığı sonrası Batagov'u ideal adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK



Trabzonspor, Batagov'u 2024 yılında Zorya Luhansk'tan 1,8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon Euro olarak gösterilen genç savunmacıdan beklenti ise oldukça yüksek.

Bordo-mavili yönetim, ciddi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Ancak olası bir ayrılık halinde Batagov için istenen bonservis bedelinin en az 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Trabzonspor, Batagov'un olası bir sonraki transferinden de pay alma hedefinde. Kulüp, oyuncunun potansiyelini ve gelişimini göz önünde bulundurarak gelecekte daha yüksek bir satış gelirine ulaşmayı planlıyor.

FATİH TEKKE'NİN GÜVENDİĞİ İSİM

Fatih Tekke'nin defans hattında adeta "sigorta" olarak gördüğü Batagov, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen savunma liderliği yapabilen yapısıyla öne çıkan oyuncunun, transfer döneminin ilerleyen günlerinde daha fazla teklif alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
