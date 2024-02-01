İngilizler, Enes Ünal'ı istiyor!

Bournemouth, Getafe'den milli futbolcu Enes Ünal'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İngilizler, Enes Ünal'ı istiyor!
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01 Şubat 2024 11:23
Son güncelleme 01 Şubat 2024 11:31
Getafe'de uzun süreli sakatlığının ardından kısa süre öne sahalara geri dönen Enes Ünal'a sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un, milli futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi.

İngiliz temsilcisinin, golcü futbolcunun transferi için şartları sorduğu ifade edildi.

Bu sezon Getafe'de 5 maçta süre bulan 26 yaşındaki Enes Ünal, 2 asist yaptı.

Enes Ünal'ın Getafe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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