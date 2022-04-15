İngiliz basını duyurdu: Milan, satılabilir

Uluslararası Investcorp firmasının Milan'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngiliz basını duyurdu: Milan, satılabilir
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15 Nisan 2022 17:03
İtalyan devi Milan'ın yeni sahibi uluslararası Investcorp firması olabilir. Reuters, Investcorp'un Milan'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Haberde bir ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırılan bilgide ise, Intvestcorp ile Milan'ın şu andaki sahibi Elliott Management arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

42 MİLYAR DOLAR

İngiliz basınının haberinde Investcorp ile ilgili de bilgiler verilirken, şirketin, dünya çapında birçok ofisinin olduğu ve; özel sermaye, gayrimenkul, kredi yönetimi, ve stratejik sermaye gibi iş kollarına sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca, şirketin 42 milyar doların üzerinde varlık yönettiği kaydedildi.

"MILAN SAHA İÇİNE ODAKLANDI"

Öte yandan Milan'ın sözcüsü ise Reuters'e yaptığı açıklamada görüşmeler için bir ifade kullanmazken, "Milan, saha içerisindeki performansını artırmaya odaklanmış durumda" dedi.

Milan'ın şu andaki mevcut sahibi olan Amerikan firması Elliott Management, kulübü 2018 yılında satın almıştı.

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