Imoco'dan Galatasaray Daikin'e transfer!

Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'nde play-off yarı final oynama başarısı gösteren Galatasaray Daikin transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Imoco'da geçtiğimiz sezonu tamamlayan Martyna Lukasik, sarı-kırmızılı kulüple 1 senelik kiralık anlaşmasına resmen vardı
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübümüz, Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Polonyalı smaçör Martyna Lukasik'i 1 yıllığına kiraladı.
Profesyonel voleybol kariyerine Atom Trefl Sopot ile başlayan oyuncu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.
Imoco'da geçtiğimiz sezonu tamamlayan Martyna Lukasik, sarı-kırmızılı kulüple 1 senelik kiralık anlaşmasına resmen vardı
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübümüz, Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Polonyalı smaçör Martyna Lukasik'i 1 yıllığına kiraladı.
Profesyonel voleybol kariyerine Atom Trefl Sopot ile başlayan oyuncu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...