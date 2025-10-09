09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

IMAGO'da Eylül ayının en çarpıcı 10 karesi

Spor dünyasında unutulmaz olaylar, IMAGO'nun objektifiyle ölümsüz hale geliyor... İşte geride kalan Eylül ayının en çarpıcı, en dikkat çeken 10 fotoğrafı...

09 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
IMAGO'da Eylül ayının en çarpıcı 10 karesi




Dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar, zaferler, hüzünler ve umut anları… Uluslararası fotoğraf ajansı IMAGO, Eylül 2025 boyunca objektifini insan hikâyelerine, sporun heyecanına ve doğanın büyüleyici yüzüne çevirdi.

Bu ayın öne çıkan kareleri; yalnızca birer fotoğraf değil, aynı zamanda zamanın donmuş anlarına tanıklık eden küçük hikâyeler…

İşte IMAGO'nun seçkisine giren, Eylül 2025'in en dikkat çeken 10 fotoğrafı — her biri kendi içinde bir haber, her biri ayrı bir duygunun yansıması…

IMAGO'NUN YENİ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLA!

İŞTE EYLÜL AYININ EN ÖZELANLARI... 👇





















 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
