İlker Yağcıoğlu: "Şampiyonluk kaybedilmedi"

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe adına şampiyonluğun kaybedilmediğini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: 'Şampiyonluk kaybedilmedi'
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08 Aralık 2024 11:56
İlker Yağcıoğlu, Takvim'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Yağcıoğlu, derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmediğini söyledi.

İlker Yağcıoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe adına bu mağlubiyetle lig bitmedi ve şampiyonluk kaybedilmedi. Sadece moraller bozuldu ve öz güven kaybı yaşandı.

Fenerbahçe bu durumun altından kalkacak hoca ve oyunculara sahip. Bilbao maçı büyük önem kazandı. İyi rakibe karşı kazanmak moralleri yerine getirir."

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