İlkem Yapı Tarsus, taraftarıyla galibiyete uzandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 78-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkem Yapı Tarsus, taraftarıyla galibiyete uzandı
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10 Aralık 2023 18:19
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 78-73 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Erkan, Mustafa Çeltiker

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Palenikova 13, Cave 24, Davis 9, Robinson 13, Büşra Akgün 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı 5

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 10, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 20, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Gamze Takmaz, İlayda Güner 3

1. Periyot: 28-17

Devre: 50-35

3. Periyot: 62-56

Beş faulle çıkanlar: 39.43 Kübra Erat (İlkem Yapı Tarsusspor)

 

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