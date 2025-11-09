İlkay Gündoğan'dan ekstra çalışma

Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçından önce sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışacak.
İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrası ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
