İlk yarı yorumları: Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

Alanyaspor - Beşiktaş maçının 1-0 sona eren ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Beşiktaş üst üste maçlar kaybetti. Bu aradan en iyi şekilde yararlanmak isteyenlerden biriydi.



İzlemeyenler için şöyle diyeyim; Beşiktaş iyi oynuyor. 0-0'da da, 1-0'da da. Beşiktaş bir türlü önlem almada iyi değil geçen sezondan beri. İlk tehlikeli atakta golü yediler. 5-6 korner atmıştır Beşiktaş. Etkili ortalar var. Garip garip direklerden dönüyor toplar.



Alper Ulusoy, Beşiktaş'ın penaltısını vermedi. VAR en azından çağırıp izletmeliydi. Top topuktan geliyor dedi ama o pozisyon penaltıdır.



Beşiktaş golü yedikten sonra devam ederken 1-2 tane kontra yediler. Efecan'a dikkat etmeliydi Beşiktaş. Son 3-4 haftadır iyi değil aslında Alanyaspor.



Beşiktaş'ın yapması gereken acayip acayip işler değil. İlk yarı kötü oynamadılar. Belki 1 oyuncu değişikliği olabilir. Beşiktaş ikinci golü yemezse, Beşiktaş'ın galibiyeti Alanya galibiyetinden daha yüksek ihtimal.



Top Vida'dan gitti, doğru. Emre Akbaba ofsayt değil. Pozisyonda ofsayt olan kişi Efecan Karaca. Yardımcının kaldırmaması da normal, santimlerle ofsayt.



İlk yarının en önemli olaylarından biri bence Beşiktaş'ı verilmeyen penaltısı.



TÜMER METİN



Mutlak kazanmak zorunda olduğun bir Alanya deplasmanı. Çok etkili bir Beşiktaş izlediğimizi söyleyemeyiz. Welinton'u hemen çıkarmalı, Necip ya da Mehmet Topal oynamalı. Atiba - Teixeira yapılmalı. Nkoudou sola, Larin ileri tarafa değişikliği yapman lazım.



Emre Akbaba'nın attığı golde çizgi çekildiğinde hepimiz yanıldık. İlk top atıldığı dakika Efecan ofsaytta.



Hem Atiba hem de Larin'de yolculuk yorgunluğu bariz bir şekilde göründü. Haftanın kritikliği düşünecek olursak 'Atiba ile başlayayım' dedi."



ERMAN TOROĞLU



Bülent Korkmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonda, Bülent Korkmaz 2 soru sordu, hakem cevapladı. Bülent Korkmaz 3. soruyu sorunca hakem teknik olarak açıklayamadı, baş edemedi, sarı kart gösterdi. Bir şeylerle uğraştılar, gol iptal oldu. Biz de akşam uğraşacağız bakalım. Gösterdikleri görüntüler iyi değil yalnız. Çok enteresan bir pozisyon. Merak ediyorum doğru bir karar mı, yoksa fazla ağlayanlara meme mi veriliyor bu sene yine. Beşiktaş, geçen sezonki takım değil. Fizik olarak iyi değil bir kere, bunun sorumlusu da teknik direktör Sergen Yalçın. Vida mesela, yerlerde sürünüyor. Ghezzal'in ayağındaki topu aldılar, gitti rakibe faul yaptı sonra bu güçsüzlük belirtisidir. Beşiktaş'ta birçok futbolcuda bu durum var. Beşiktaş geçen sezon büyük keyif veriyordu bu sene öyle değil. Ben bu sene Beşiktaş taraftarı olsam kahrolurum. Beşiktaş 1-0 yenik kimse tepki göstermiyor. Alanyaspor istediği şekilde oynuyor. Böyle giderse Beşiktaş, bu sahadan çıkamaz. Beşiktaş, bir gol yedi... Olacak şey değil, bir defans o golü nasıl yer.

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