İlk 11'ler: Beşiktaş - Hatayspor

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını beIN Sports canlı naklen yayınlayacak.Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar Hatayspor karşısında kadroda yok.Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle maçta kulübedeki yerini alamayacak.Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, DioufBeşiktaş'ın son Çaykur Rizespor maçında kart cezaları nedeniyle oynayamayan iki ismi Necip Uysal ve Valentine Rosier Hatayspor maçı ile formasına kavuşabilecek.Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçını yarıda bırakan Gökhan Töre maç kadrosuna alındı.Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Gökhan Töre kadroya dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Töre karşılaşmada forma giyebilecek.Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçta 4 isim ceza sınırında bulunuyor.Cyle Larin, Atiba, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.