İlk 11'ler: Beşiktaş - Hatayspor

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İlk 11'ler: Beşiktaş - Hatayspor
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01 Mayıs 2021 19:30
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını beIN Sports canlı naklen yayınlayacak.

Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar Hatayspor karşısında kadroda yok.

Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle maçta kulübedeki yerini alamayacak.

Beşiktaş



Hatayspor
Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf



Rosier ve Necip dönüyor

Beşiktaş'ın son Çaykur Rizespor maçında kart cezaları nedeniyle oynayamayan iki ismi Necip Uysal ve Valentine Rosier Hatayspor maçı ile formasına kavuşabilecek.

Gökhan Töre kadroya alındı

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçını yarıda bırakan Gökhan Töre maç kadrosuna alındı.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Gökhan Töre kadroya dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Töre karşılaşmada forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta 4 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçta 4 isim ceza sınırında bulunuyor.

Cyle Larin, Atiba, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.



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