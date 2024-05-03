İlhan Palut: "Yine çok kötü goller yedik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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İlhan Palut: 'Yine çok kötü goller yedik'
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03 Mayıs 2024 22:46
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, "İlk yarı oyuna giremedik bir türlü. Maçın büyük bölümünde savunma yapmaya çalıştık. Attığımız gol bile iştahımız artıramadı. Beşiktaş ta zaten hemen karşılık verdi. Elimize geçen topları saniyeler içinde kaybetmek bizi oyundan düşürdü. Burada 1-1 içeri geçmemiz bizim adımıza ikinci yarı için fırsattı." dedi.

Palut ayrıca, "İkinci yarı biraz daha iyi fırsatlar yakaladık. Karşılıklı goller oldu. Yine çok kötü goller yedik. Burada kazanmamız lazımdı. Biz sahada maçı nasıl kazanabilirizin planlarını yapıyorduk çünkü konum olarak 3 puana ihtiyacımız vardı. Son 3 hafta 90+'larda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bunlar camiamız ve taraftarımız adına üzücü oldu." açıklamasını yaptı.

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