İlhan Palut: 'Teknolojiye güvenmeliyiz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.



İlhan Palut yaptığı açıklamada, "Maç öncesinde konuştuğumuz şeyler, maçta yaşadıklarımızdı. Tempolu oynamak istiyorduk. İlk 40 dakika boyunca inanılmaz pozisyonlar bulduk. Bir gol bulabildik ama o periyoda göre 1-0 yetersizdi. 40-45 arası Beşiktaş'ın etkili hücumları var. Onlarla frikik kazandılar ve gol kazandılar. Dikkat etmemiz, basit top kaybetmememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın hızlı hücumu devreye girdi ve devreye 1-1 gittik." dedi.



"TEKNOLOJİYE GÜVENMELİYİZ"



Palut, son dakikada attıkları ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol için, "İkinci yarının 10 dakikasından sonra yine denemeler, yine pozisyonlar ama skor üretemedik. Son dakikada bir pozisyon oldu, belki orada kazanabilirdik. O da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." diye konuştu.



Genç teknik adam ayrıca, "Haftaya Mersin'de bu performansı uygulayabilecek miyiz, bizim en büyük sorunumuz bu. Bu standardı yakalamamız gerekiyor. Böyle etkili oyunları 3 puana çevirmeliyiz. Oyuncularımızı kutluyorum. Gönül isterdi ki kazanalım. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. Oyuncuları kutluyorum, Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Oyuncularım büyük performans gösterdi. Galibiyete çevirmek istedik ama olmadı. Taraftarı mutlu göndermek isterdik. Oyuncularımı kutluyorum ve Beşiktaş'a yeniden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



