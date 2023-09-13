İlhan Palut'tan transfer sözleri

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ile lige iddialı bir başlangıç yapan tecrübeli teknik direktör İlhan Palut, takımın transfer planlamasını, lige yapılan iyi başlangıcı ve sözleşmesi hakkında konuştu.



Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Palut, "Futbolda işler farklı işleyebiliyor. Bazen 1 yıl kalıyorsun bazen 4 yıl kalabiliyorsun. Çaykur Rizespor her şey mükemmel gidiyor. Sözleşmem konusunda ise ne kadar süre sözleşmem var onu bile bilmiyorum. Çünkü sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Hiç buradan gitmeyecekmiş gibi çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.



Kadrodaki oyuncuların arzulu ve azimli olduklarını belirten İlhan Palut, "Takımımızda oluşturduğumu kimya gelişime açık, istekli , mücadeleci oyuncular aldık. Hatırlıyorum ilk antrenmana geldiğimde oyuncularımın karşısına çıktığımda oyuncular hoca ne diyecek, nasıl idman yaptırıyor gibi bakmaları oyuncularımın çalışma isteğini ve mücadele isteğini gördüm ve bizde takıma uyumlu arzulu istekli oyuncular kadromuza kattık." sözlerini sarf etti. [Rizedeyiz]



