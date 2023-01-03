İlhan Palut'tan Rıza Çalımbay'a ziyaret

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor'un antrenmanını Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut'tan Rıza Çalımbay'a ziyaret
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03 Ocak 2023 18:09
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Aralık Çarşamba deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı ziyaret etti.

Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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