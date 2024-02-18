İlhan Palut: ''Kabul edilebilir goller değil''

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu.İlhan Palut,dedi.İlhan Palut sözlerine devam ederek,yorumunu yaptı.İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor koşullarda oynanan bir maç olduğunu belirtti.Yaklaşık 100 dakika mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayan Palut,diye konuştu.İkinci yarıya Fenerbahçe'nin çift forvetle başladığını kaydeden Palut,değerlendirmesinde bulundu.Son haftalarda iyi sonuçlar alamadıklarına dikkati çeken İlhan Palut,ifadelerini kullandı.İlhan Palut, bir pozisyonda Mithat Pala ile yaşadığı tartışmanın saha içerisinde olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: