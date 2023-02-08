İlber Ortaylı, yardım çalışmalarını takip etti

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda devam eden depremzedeler için yardım kampanyasını Profesör Doktor İlber Ortaylı da takip etti.
Yardım noktasında bulunan vatandaşlarımız ile çalışanlarımıza seslenen Ortaylı, "İş birliği son derece iftihar edeceğimiz durumda. Galatasaray tesislerinde hem bu stadın yöneticileri hem de Galatasaraylılar, spor takımları, gençler, herkes ayaklandı ve geldi. Bu acı günde kıvanç verici bir durum. Daha da gelecekler. Öbür takımlar da kendi stadyumlarında ve merkezlerinde aynı şekilde çalışıyorlar. Yorulmayın. Çalışamayacak gibi olursanız yerinize adam koyun. Dinlenin. Okullar bir hafta tatil. İcabında üniversite tatilini daha fazla uzatırız ki üniversite gençliği gelsin. Oraya gidenler var. Jeolojiyi bilen vadiyi, mağaraları tanıyan insanlar bu gibi şeyleri iyi biliyor. Bu iş yürüyecek. Toplum böyle kurulur. Sizinle iftihar ediyoruz. Sağ olun." diye konuştu.
"TATİL BİR HAFTA UZATILMALI"
Galatasaray Televizyonu'na da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu yakın tarihin değil, bütün tarihin en önemli depremlerinden biri. Tabiatın bize bir cilvesi. Acı bir olay. İki fay hattı birbirini ters izledi. Bu noktalarda memleketimizin en kalabalık noktası. Şehirler büyük. Sanayi ve tarım çok canlı. O yüzden çok üzülüyoruz. İnşallah daha beterini de önleyeceğiz. Bu manzara beni çok duygulandırdı. Bütün gençler gelmiş. Liselere ve üniversitelere bir hafta daha tatil verilmeli ki buraya gelebilsinler. Bunu herhalde Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler dikkate alır. Öbür statlarda bunun gibi her takımın taraftarları ve bağlı kuruluşlarıyla çalıştığı görülüyor. İnşallah sonuçları daha da hafifletiriz." ifadelerini kullandı.
Yardım noktasında bulunan vatandaşlarımız ile çalışanlarımıza seslenen Ortaylı, "İş birliği son derece iftihar edeceğimiz durumda. Galatasaray tesislerinde hem bu stadın yöneticileri hem de Galatasaraylılar, spor takımları, gençler, herkes ayaklandı ve geldi. Bu acı günde kıvanç verici bir durum. Daha da gelecekler. Öbür takımlar da kendi stadyumlarında ve merkezlerinde aynı şekilde çalışıyorlar. Yorulmayın. Çalışamayacak gibi olursanız yerinize adam koyun. Dinlenin. Okullar bir hafta tatil. İcabında üniversite tatilini daha fazla uzatırız ki üniversite gençliği gelsin. Oraya gidenler var. Jeolojiyi bilen vadiyi, mağaraları tanıyan insanlar bu gibi şeyleri iyi biliyor. Bu iş yürüyecek. Toplum böyle kurulur. Sizinle iftihar ediyoruz. Sağ olun." diye konuştu.
"TATİL BİR HAFTA UZATILMALI"
Galatasaray Televizyonu'na da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu yakın tarihin değil, bütün tarihin en önemli depremlerinden biri. Tabiatın bize bir cilvesi. Acı bir olay. İki fay hattı birbirini ters izledi. Bu noktalarda memleketimizin en kalabalık noktası. Şehirler büyük. Sanayi ve tarım çok canlı. O yüzden çok üzülüyoruz. İnşallah daha beterini de önleyeceğiz. Bu manzara beni çok duygulandırdı. Bütün gençler gelmiş. Liselere ve üniversitelere bir hafta daha tatil verilmeli ki buraya gelebilsinler. Bunu herhalde Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler dikkate alır. Öbür statlarda bunun gibi her takımın taraftarları ve bağlı kuruluşlarıyla çalıştığı görülüyor. İnşallah sonuçları daha da hafifletiriz." ifadelerini kullandı.
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