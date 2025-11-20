20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İlbank, konuk ettiği Göztepe'yi devirdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında İlbank, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 20 Kasım 2025 18:47
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında İlbank, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadeleyi İlbank, 3-1 kazandı.

Bu sonuçla İlbank, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar

İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel)

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka, Emine Arıcı (Berre İnce, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Rotar, Ceren Kapucu)

Setler: 29-27, 26-24, 21-25, 25-22

Süre: 127 dakika

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.