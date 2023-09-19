İkili mücadele canavarı: Osayi Samuel

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, Antalyaspor karşısındaki performansıyla yine alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İkili mücadele canavarı: Osayi Samuel
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19 Eylül 2023 08:16
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel, her geçen maç taraftarları kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Osayi-Samuel, özellikle ikili mücadelelerde rakiplerine göz açtırmadı. 25 yaşındaki sağ bek, 14 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrılan taraf oldu.

Samuel ayrıca 41 pas denemesinin 37'sinde adresi bularak yüzde 90.2 isabet oranı yakaladı. Başarılı oyuncu ayrıca 1 şut pası verdi. Osayi-Samuel savunmada ise 2 top kaparken, 2 atak uzaklaştırdı ve 1 kez pas arası yaptı.

Sahada en çok koşan futbolculardan biri olan Nijeryalı yıldız, hocası İsmail Kartal'dan tam not almayı başardı. 



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