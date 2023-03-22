Iguodala ameliyat oldu, dört hafta yok

Golden State Warriors, Pazartesi günü bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Andre Iguodala'nın dört hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Iguodala ameliyat oldu, dört hafta yok
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22 Mart 2023 14:16
Golden State Warriors, Pazartesi günü bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Andre Iguodala'nın dört hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

En az dört haftalık zaman çizelgesi, Warriors'ın sezonunun 9 Nisan'da sona erecek olmasından ötürü, Iguodala'nın 2022-23 normal sezonunun kalanını kaçıracağı anlamına geliyor.

Ancak playoffların 15 Nisan'da başlayacağı göz önüne alındığında, Iguodala'nın muhtemelen ilk turda geri dönebileceği düşünülüyor.

Iguodala bu sezon sadece sekiz maçta forma giydi ve 2.1 sayı, 2.4 asist ve 2.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

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