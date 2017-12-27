Igor Tudor: 'Türkiye'ye geri dönebilirim'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan Igor Tudor, geleceği hakkında da ipuçları verdi.Hırvat teknik adam gelecekte yeniden Türkiye'de çalışabileceğini de dile getirdi.''Büyük, 15 milyon insanın olduğu bir şehirde, harika oyuncuları, yıldızları olan, harika bir ligde olan bir takımı yönettim ve harika ve inanılmaz bir tecrübe edindim. Galatasaray'da teknik direktör olarak çok şey öğrendim ve umarım onlar da benden bir şeyler öğrenmiştir.''''Tatil her zaman güzeldir. Ailemin yanında olmak ve sakinlik istiyorum. Bana şu anda 3 teklif geldiği doğru, ama çalışmak için doğru yeri seçmek, acele etmek istemiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmam çok kritik değil, bu işi yapmayı seviyorum. Hepimiz Barcelona ya da Real Madrid'in başında olmak istiyoruz tabii ki, ancak ben bu işi yaparken eğlenmeyi öğrendim. Büyük anlaşmalar peşinde koşmak değil olay sadece. Türküye'ye geri dönebilirim teklif gelirse. Harika bir şehir, insanlar harika, futbola sevgileri müthiş, harika statlar var, atmosfer var ve tabii ki çalışmak için gerekli motivasyon var.''