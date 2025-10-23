23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
Rijeka-Sparta Prag
19:45
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
Celtic-Sturm Graz
22:00
Young Boys-Ludogorets
22:00
N. Forest-FC Porto
22:00
Freiburg-FC Utrecht
22:00
Celta Vigo-Nice
22:00
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
Lille-PAOK
22:00
Roma-Viktoria Plzen
22:00
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
Brann-Rangers
19:45
Genk-Real Betis
19:45
FCSB-Bologna
19:45
Lyon-Basel
19:45
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Igor Tudor için son maç mı?

Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Juventus, Lazio maçının sonucuna göre Hırvat teknik adam ile yollarını ayırabilir.

Igor Tudor için son maç mı?
Igor Tudor yönetimindeki Juventus, galibiyete hasret kaldı. Tudor yönetimindeki Torino temsilcisi, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

HASRET 7 MAÇ

Real Madrid mağlubiyetiyle birlikte Juventus'un tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İtalyan medyası, Como maçının ardından Tudor'un Juventus'taki kaderinin Real Madrid ve Lazio maçlarına bağlı olduğunu duyurmuştu.

KADER SINAVI LAZIO

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Juventus'ta Lazio maçında da istenilen sonucun çıkmaması durumunda Hırvat teknik adam ile yollar ayrılabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 kaybeden Juventus, ligde pazar günü Lazio deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
