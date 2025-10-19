19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-027'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-126'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-026'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-080'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-066'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-110'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-010'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-074'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Iğdır FK ve Boluspor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 89. dakikada penaltıyla puanı kurtardı.

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Iğdır FK sahasında Boluspor'u ağırladı.
 
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
Boluspor 9. dakikada Dean Liço'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Iğdır FK'de Gianni Bruno 89. dakikada penaltıdan maçın skorunu belirledi. Iğdır FK'da Ryan Mendes 54. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 18, Boluspor ise 13 puan oldu. Iğdır FK ligin sonraki haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Boluspor ise Çorum FK'ye konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
