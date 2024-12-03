Iğdır FK, Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine mağlup

Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında 1.Lig ekibi Iğdır FK, deplasmanda 3. Lig ekibi Muş Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Iğdır FK, Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine mağlup
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03 Aralık 2024 14:55
Son güncelleme 03 Aralık 2024 14:58
Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Iğdır FK, Muş Spor'u konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi Muş Spor 3-2'lik skorla kazandı.

Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 19'da Cem Çelik, 34 ve 58'de Yakup Alkan kaydetti. Iğdır FK'nın gollerini ise 3'te Kosta Aleksic ile Oğuzhan Özleşen attı.

1.Lig ekibini Kupa dışına iten Muş Spor, adını bir üst tura çıkardı.
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