Iğdır FK, Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine mağlup

Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Iğdır FK, Muş Spor'u konuk etti.
Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi Muş Spor 3-2'lik skorla kazandı.
Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 19'da Cem Çelik, 34 ve 58'de Yakup Alkan kaydetti. Iğdır FK'nın gollerini ise 3'te Kosta Aleksic ile Oğuzhan Özleşen attı.
1.Lig ekibini Kupa dışına iten Muş Spor, adını bir üst tura çıkardı.
Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi Muş Spor 3-2'lik skorla kazandı.
Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 19'da Cem Çelik, 34 ve 58'de Yakup Alkan kaydetti. Iğdır FK'nın gollerini ise 3'te Kosta Aleksic ile Oğuzhan Özleşen attı.
1.Lig ekibini Kupa dışına iten Muş Spor, adını bir üst tura çıkardı.