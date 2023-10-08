iddaa.com'da yine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a özel oyun

Süper Lig'de Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlar için iddaa.com'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa.com'da yine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a özel oyun
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06 Ekim 2023 15:56
Son güncelleme 08 Ekim 2023 00:58
iddaa.com'dan Süper Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Bu hafta Beşiktaş - İstanbulspor, Kasımpaşa - Fenerbahçe ve Antalyaspor - Galatasaray maçları için özel bir oyun var!

Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 2.58 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.06 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
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