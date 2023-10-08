iddaa.com'da yine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a özel oyun

iddaa.com'dan Süper Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Bu hafta Beşiktaş - İstanbulspor, Kasımpaşa - Fenerbahçe ve Antalyaspor - Galatasaray maçları için özel bir oyun var!Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 2.58 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.06 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.