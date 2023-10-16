iddaa.com'da işte EURO2024 oranları!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) için iddaa oranları belli oldu. A Milli Takım'ın oranı da açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa.com'da işte EURO2024 oranları!
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16 Ekim 2023 12:46
Son güncelleme 16 Ekim 2023 14:09
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) için iddaa oranları belli oldu.

FAVORİ FRANSA

Şu ana kadar turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında favori olarak Fransa gösterildi. Fransızlara 4.60 oran verildi. Fransa'nın ardından İngiltere 4.90 oranla ikinci favori olarak dikkat çekti.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'ya 7.00 oran verildi. İspanya'nın oranı 8.00, Portekiz'in oranı 9.00 olarak belirlendi.

A MİLLİ TAKIM'IN ORANI

Letonya'yı 4-0 yenerek grupta bir maç öncesinde EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'ın oranı 60.00 olarak belirlendi.

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