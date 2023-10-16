iddaa.com'da işte EURO2024 oranları!

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) için iddaa oranları belli oldu.Şu ana kadar turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında favori olarak Fransa gösterildi. Fransızlara 4.60 oran verildi. Fransa'nın ardından İngiltere 4.90 oranla ikinci favori olarak dikkat çekti.Turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'ya 7.00 oran verildi. İspanya'nın oranı 8.00, Portekiz'in oranı 9.00 olarak belirlendi.Letonya'yı 4-0 yenerek grupta bir maç öncesinde EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'ın oranı 60.00 olarak belirlendi.