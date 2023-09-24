Icardi, gol sayısını 9'a çıkardı

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 10 resmi müsabakadaki gol sayısını 9'a çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Icardi, gol sayısını 9'a çıkardı
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24 Eylül 2023 00:04
Geçtiğimiz sezon rakip kalelere attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan Icardı, bu sezonda durdurulamıyor. 

Arjantinli golcü, bu sezon forma giydiği 10 resmi müsabakadaki gol sayısını 9'a çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 4 müsabakada 6 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

Icardi ayrıca, Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atarak, Trendyol Süper Lig tarihine geçti.

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