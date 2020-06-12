Ibrahimovic ile Milan arasında kontrat anlaşmazlığı

İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, kulübü Milan'la sözleşme görüşmelerine devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic ile Milan arasında kontrat anlaşmazlığı
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12 Haziran 2020 15:29
Ocak transfer döneminde Milan'a katılan yıldız forvet Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor.

Geçirdiği alt adele yırtığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Ibrahimovic, görüşmelere devam etmek istese de; Milan CEO'su Ivan Gazidis'le yaşadığı tartışma nedeniyle görüşmeler henüz netlik kazanmış değil.

Milan sözleşme görüşmelerini sezon sonuna ertelemek istiyor ancak 38 yaşındaki forvetin beklemeye niyeti yok.

Diğer seçeneklerini de değerlendiren Ibrahimovic, yeni sözleşmesinde 4 milyon avroluk yıllık ücretinin korunmasını istiyor.



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