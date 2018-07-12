İbrahim Üzülmez: 'Dövizdeki yükseliş transferleri etkiliyor'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Palandöken'de enerji depolayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmaların futbolcu transferlerini çok etkilediğini söyledi.Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kamp için verdikleri Erzurum kararının çok doğru olduğunu belirtti. Kentin havası ve saha şartlarının kamp yapmaya son derece müsait olduğunu ifade eden Üzülmez, "Erzurum'un kamp anlamında çok doğru bir yer. Yıllarca dışında kamp yapan birisi olarak buradaki ortamı bulmak çok kolay değil. Çünkü diğer takımlarla aynı saatte antrenmana başlamamıza rağmen hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Sahalar, otel ve hava şartları muhteşem" diye konuştu.Süper Lig'in en zayıf takımı olduklarını hatırlatan Üzülmez, transferlerdeki geç kalmışlıklar ve sakatlıklar nedeniyle 15-16 futbolcu ile kampı cumartesi günü tamamladıklarını kaydederek şunları söyledi: