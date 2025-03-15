İbrahim Hatipoğlu: "Meşaleleri yakın"

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı camiaya yönelik konuştu.

Haber; Sporx.com
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İbrahim Hatipoğlu: 'Meşaleleri yakın'
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15 Mart 2025 00:23
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından  kısa bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı gönderdi.

"Taraftara şampiyonluk mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu "Meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.

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