Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından kısa bir açıklama yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı gönderdi.
"Taraftara şampiyonluk mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu "Meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı gönderdi.
"Taraftara şampiyonluk mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu "Meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.