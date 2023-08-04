Serbest oyuncu Serge Ibaka, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks'tan aniden ayrılmasıyla ilgili olarak, sorunun kaynağının iletişim eksikliği olduğunu öne sürdü.



Brooklyn Nets'in dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmanın bir parçası olarak Milwaukee'den son takas tarihinde Pacers'a gönderilen ve Indiana ekibi tarafından hemen serbest bırakıldıktan sonra 2022-23 sezonunun geri kalanını takımsız geçirmiş olan Ibaka, The Athletic'ten Shams Charania ile bu duruma açıklık getirdi:



"Yönetimdekilerle konuşmaya gittiğimde farklı şeyler söylüyorlar, beni sevdiklerini, takımda olmamı, kalmamı istediklerini falan söylüyorlar, sahaya döndüğümde farklı bir durum söz konusu oluyor. Bir noktadan sonra buna artık katlanamadım.



Bu oyunu çok seviyorum ama huzurumu ve neşeme mal olacak kadar değil. Ben bu ligde saygımı kazanmış bir adamım. Oynamak için rica etmiyorum. Sadece iletişim kurmak istiyorum."



Eski Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, Ibaka'ya önemli dakikalar vaat etmiş olmasa da, 14 yıllık veteran oyuncu, takım sağlıklıyken rotasyonda olup forvet rotasyonu sakatlıklarla boğuşurken kenarda oturmayı "kafa karıştırıcı" bulduğunu belirtti.



LUE'YA SAYGIM ÇOK BÜYÜK



Ibaka yakın zamanda LA Clippers ile benzer bir durum yaşadığını, ancak koç Tyronn Lue'nun alacağı dakikalarla ilgili dürüst oluşunu takdir ettiğini de sözlerine ekledi:



"Ty Lue'ya saygım çok büyük. Sabahları beni arardı: 'Serge, bu hafta gençleri oynatacağım.' derdi. Ben de 'Tamamdır, sıkıntı yok.' derdim. Durum ne olursa olsun, günün sonunda profesyonel olmak zorundayım. En azından önümüzdeki iki hafta çalışmam gerektiğini biliyorum. Ve bir şey değiştiğinde, beni arayacağını da."



Ibaka ve Bucks'ın Ocak ayında karşılıklı olarak bir takas arama konusunda anlaştıkları bildirilmişti. Kariyerinin zirvesindeyken çember koruyucu görevinde başarılı bir profil çizmiş olan Ibaka, geçtiğimiz sezon yalnızca 16 maçta forma giymiş ve yalnızca 4.1 sayı, 2.8 ribaund ve 0.4 blok ortalamaları yakalamıştı.



