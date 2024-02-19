Hüseyin Eroğlu: 'Kente umut olacak bir sonuç'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği karşısında alınan 1-0'lık galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İki takım için de zor görünen, kazananın play-off için avantaj sağlayacağı bir maçtı. Talihsiz puanlar kaybettik, bu anlamda da bu galibiyet değerli. Üç puanın kentin, taraftarın inancını, futbolcuların moral motivasyonunu artıracağını düşünüyorum. Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyum." dedi.



Karşılaşmayı değerlendiren Eroğlu, "Kırılma anı iki takım adına da vardı. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. 1-2 pozisyon versek de gol yemedik. Bu önemli bir başarı. Oyuncularım önemli bir karakter ortaya koydu. Çünkü talihsiz maçlar kaybetmiştik. Bu galibiyetin önümüzdeki süreçte oyun ve skor anlamında bize çok katkısı olacaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Gençlerbirliği oyuncu grubu, teknik ekibi ve oyunuyla gerçekten güçlü bir takım. Galibiyetimiz, bu takımı yendiğimiz için de çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.





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