Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendikleri maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, göreve geldiklerinden sonra 5 maçta 13 puan topladıklarını ve gol yemediklerini hatırlatarak, "Oyunun başında bulduğumuz gol çok değerliydi. Rakibimizin yaptığı transferler zorlu rakip olduğunu gösteriyor. Yetenekli oyuncuları fazlaydı. Biz birlikte oynayan bir takımız. Öne geçince dönem dönem savunmada kalıp pozisyon vermedik. İkinci yarıda rakibin koridorlarını kapattık. Zaman zaman savunmayı beşledik. 2-0'ı yakalayınca da sonunu getirdik. Taraftarlarımız bizim için önemli. Cuma günü de gelsinler. Tribündeki sayımız artsın. Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig." ifadelerini kullandı.
Antrenman temposunu maça yansıttıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Eroğlu, transferde de hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini belirtti.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki altyapı oyuncuları Baran Yıldız için de yorum yapan Eroğlu, "İlk hedefimiz A takımın başarısı. Akademide çok değerli isimler var. Baran'ı geldiğim hafta bir kere antrenmana davet etmiştim. Antrenmanda bir genç oyuncu gibi değil tecrübeli oyuncu gibiydi. Bazen profesyonelliğe geçişlerde aileyi ikna etmek gerekiyor. Amatör olduğu için yetiştiricilik bedeliyle gidecek. Akademiden birçok oyuncu A takıma kazandırmaya çalışacağız. Buna da süreç ve sabır gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hüseyin Eroğlu: "Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında Iğdır FK'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendikleri maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
- 22:01 Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup
- 22:00 Atalanta'ya evinde Torino çelmesi!
- 21:46 Zubkov, Trabzonspor için geldi!
- 21:37 Fulham'dan Zeki Çelik'e teklif!
- 21:32 Beşiktaş, sahasında Türk Hava Yolları'na şans tanımadı
- 21:24 Fenerbahçe'den Napoli'ye gidiyor: Maximin
- 21:23 Mersinspor, dış sahada hata yapmadı
- 21:18 Sivas'ta köyler arası futbol turnuvasında Afrikalı futbolcular da forma giydi
- 21:17 Genç eskrimciler'den Dünya Kupası'nda altın madalya
- 21:15 Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı
- 21:11 Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Daha iyi olacağız"
- 21:04 Osman Özköylü: "Antrenörlük kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum"
- 21:00 Fransa'da 7 gollü maçta kazanan PSG oldu!
- 20:59 Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti
- 20:57 Başakşehir'den Samsunspor'a 4 gollü tarife!
- 20:54 Hüseyin Eroğlu: "Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig"
- 20:30 Gençlerbirliği, 1. Lig'de üst üste 4. maçını kazandı
- 20:22 Kıran kırana geçen mücadelede kazanan: Onvo Büyükçekmece
- 20:20 Fenerbahçe'nin acı kaybı: Mehmet Salih Dereli
- 20:19 Emlak Konut, deplasmanda çok farklı galip
- 20:15 İsmet Taşdemir: "3 puana çok yakındık"
- 20:10 Villarreal, sahasında gol oldu yağdı
- 20:08 Galatasaray'da imza: Morata!
- 20:04 Mauro Icardi, İstanbul'a geldi!
- 20:00 Fulham, deplasmanda Newcastle United'ı geçti!
- 19:58 Everton'dan evinde dört gollü net galibiyet
- 19:58 Liverpool, Bournemouth'a takılmadı!
- 19:54 Hull City, öne geçtiği maçta mağlup
- 19:54 Galatasaray'da iki transfer hamlesi: Danso ve Lemina
- 19:27 Mönchengladbach deplasmanda kazandı!
- 19:25 Bayern Münih, ligde 4-3'le kazandı!
- 19:24 Borussia Dortmund, deplasmanda iki golle güldü
- 19:23 Hakan Kutlu: "Maçın bana göre galibi bizdik"
- 19:19 Spor Toto, sahasında zorlanmadı
- 19:04 Murat Şahin: "Basit savunma hatalarıyla 3 golle mağlup olduk"
- 18:54 Erkan Sözeri: "Kazanmamız gereken bir maçı kayıpsız atlattık"
- 18:50 Murat Uçkun: "Yeni Malatyaspor için matematiksel olarak ligden düştüğü bir hafta oldu"
- 18:46 "Bisiklet Grand Prix Antalya" Alanya'da yapıldı
- 18:43 Emre Belözoğlu: "Antalyaspor şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacak"
- 18:41 Sergej Jakirovic: "Maçın adamı Uğurcan Çakır"
- 18:40 Altekma, evinde set vermeden galip
- 18:39 Şenol Güneş'ten transfer yanıtı!
- 18:38 Alanya Belediyespor, sahasında hata yapmadı
- 18:30 Bilal Bayazit: "Uğurcan Çakır olmasaydı kazanırdık"
- 18:27 Muhammed Cham: "İyi gidişatımızı devam ettirmek istemiştik"
- 18:25 Stefan Savic: "Kazanamadık ama adil bir sonuç oldu"
- 18:22 Kartal Kayra Yılmaz: "Yeni hocamızla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz"
- 18:18 Pedro Malheiro: "Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyoruz"
- 18:17 Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!
- 18:09 Trabzonspor'da tarihi kabus!
- 18:04 Beşiktaş listesine aldı: Marius Mouandilmadji
- 18:04 Getafe ile Sevilla yenişemedi: Gol yok
- 18:02 Gençlerbirliği seriye bağladı; 4. galibiyet
- 17:58 Trabzonspor'un deplasman kabusu bitmedi!
- 17:38 Fenerbahçe'nin Ouattara teklifine ret!
- 17:30 Chris Wood alev aldı; Nottingham, Brighton'a gol yağdırdı
- 17:06 Hoffenheim, Bazoumana Toure transferini açıkladı
- 17:03 Milan, Gimenez'i bitiriyor!
- 16:58 Beşiktaş'ta ayrılık yükleniyor: Cher Ndour
- 16:41 Neymar: "Son görevim Dünya Kupası"
Atalanta'ya evinde Torino çelmesi!
Fulham'dan Zeki Çelik'e teklif!
Fransa'da 7 gollü maçta kazanan PSG oldu!
Villarreal, sahasında gol oldu yağdı
Fulham, deplasmanda Newcastle United'ı geçti!
Liverpool, Bournemouth'a takılmadı!
Hull City, öne geçtiği maçta mağlup
Mönchengladbach deplasmanda kazandı!
Bayern Münih, ligde 4-3'le kazandı!
Borussia Dortmund, deplasmanda iki golle güldü
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da imza: Morata!
-
2
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Saint-Maximin
-
3
Çağlar Söyüncü'ye Stuttgart kancası
-
4
Lucas Torreira: "Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor"
-
5
Galatasaray'da iki transfer hamlesi: Danso ve Lemina
-
6
Fenerbahçe'nin Ouattara teklifine ret!
-
7
Jose Mourinho'dan Avrupa Ligi için flaş Talisca kararı
-
8
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi!
-
9
Okan Buruk'tan ayrılığa veto: Michy Batshuayi
-
10
Atalanta, Isak Vural'ı istiyor