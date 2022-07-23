Hull City'ye Türkiye'den bir isim daha

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha açıkladı.
İngiliz ekibi, Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
Hull City'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz ekibi, Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
Hull City'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
✅Allahyar
✅Ozan Tufan
✅Doğukan Sinik
✅Benjamin Tetteh
Hull City'nin Türkiye'den yaptığı transferler 👀 pic.twitter.com/fJivqKcqvI
— Sporx (@sporx) July 23, 2022
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ