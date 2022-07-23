Hull City'ye Türkiye'den bir isim daha

Hull City, Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hull City'ye Türkiye'den bir isim daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2022 16:48
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transferi daha açıkladı.

İngiliz ekibi, Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

Hull City'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ