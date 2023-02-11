Hull City ile Stoke City yenişemedi!

Championship 31. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Stoke City ile karşılaştı.



Britannia Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan maça 22'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.



Hull City 2 maç sonra puan kaybederken, 6 maç sonunda yalnızca 4 puan alabildi.



Alınan bu sonuçla birlikte Hull City puanını 41'e yükseltti. Stoke City ise 34 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Stoke City, Huddersfield ile karşılaşacak. Hull City ise Norwich City ile karşılaşacak. (Fotoğraf kaynak: Hull City Twitter)





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