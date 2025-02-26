Hukukçular: 'Mourinho ırkçılık yapmıyor'

Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı konuşma, bunun sonrasında Galatasaray'ın tepkisi ve "ırkçılık" söylemi nedeniyle yargıya, UEFA'ya ve FIFA'ya gideceğini belirtmesi, bir anda derbi tartışmasını, "hukuksal" zemine çekti. Spor hukukunda uzman ,Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Avukat Emin Özkurt ve Avukat Alpay Köse Mourinho'nun olay yaratan ifadesini değerlendirdi.
"Mourinho'nun ifadesinin hakaret olduğunu düşünüyorum"
CAS ve Euroleague Tahkim hakemi, avukat Emin Özkurt, alaya hem sportif hem de adli yönünden bakmak gerektiğini belirterek, "Aslında soru şu; Mourinho'nun bu konuşmaları 41. madde ile mi yargılanacak, 42. madde ile mi? Yani, hakaret mi, ayrımcılık mı? Hocanın ifadesi, bir kişiyi kapsayan değil, kulübede bulunanların itirazına yönelik... Burada bir benzetme yapıldı ve kabul edilemez. Ancak bunun bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Mourinho'nun ifadesi, adil ve ölçülü bir karşılık bulmalı... Adli yargıda da 122 ve 125. maddede nefret, ayrımcılık ve hakaret konuları bulunuyor. Burada da bence nefret belli bir kişiye yönelik olmalı. Dolayısıyla burada da hakaret olduğunu düşünüyorum. Ancak futbol yargısıyla adli yargıdan farklı sonuçlar çıkabiliyor." dedi.
"Galatasaray'ın başvuru hakkı yok"
Galatasaray'ın kulüp olarak başvurma hakkı olmadığını da aktaran Özkurt: "Çünkü suçun mağduru gerçek kişiler. Ayrıca UEFA ve FIFA'ya başvuru da kabul edilemez. Oynanan maç Süper Lig'de, oynayan takımlar iki Türk ekibi... Bundan dolayı TFF talimatları geçerlidir. Zaten bu kurallar da FIFA ve UEFA'nın talimatlarıyla paralellik göstermektedir." ifadelerini kullandı.
"UEFA veya FIFA'nın yetkisi dışında"
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Alpay Köse ise Mourinho'nun açıklamalarının herhangi bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığını değerlendirme yetkisinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda olduğunun altını çizerek, "Eğer açıklamanın TFF disiplin talimatına göre ihlal teşkil ettiği düşünülürse, Fenerbahçe Teknik Direktörü disiplin kuruluna sevk edilir. Yani bu konu, UEFA veya FIFA alanı ve yetkisi dışındadır. Tabii eğer suç duyurusu olursa İstanbul savcılığı da soruşturma yürütebilir." şeklinde konuştu.
"Irkçılık olarak nitelendirilemez"
Mourinho'nun açıklamasında Galatasaray yedek kulübesinin yaptığı hareketlerin maymuna benzetildiğinin açık olduğunu kaydeden Köse, "Ancak şahsi görüşüm bu benzetmenin ırkçılık olarak nitelenmeyeceği... Zira siyahi bir oyuncu hedef alınarak yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak hakaret olarak değerlendirilmesi mümkün. Mourinho'nun açıklamasının kesinlikle tasvip edilemez ve cezalandırılması gerektiği görüşündeyim." dedi.
"Mourinho'nun ifadesinin hakaret olduğunu düşünüyorum"
CAS ve Euroleague Tahkim hakemi, avukat Emin Özkurt, alaya hem sportif hem de adli yönünden bakmak gerektiğini belirterek, "Aslında soru şu; Mourinho'nun bu konuşmaları 41. madde ile mi yargılanacak, 42. madde ile mi? Yani, hakaret mi, ayrımcılık mı? Hocanın ifadesi, bir kişiyi kapsayan değil, kulübede bulunanların itirazına yönelik... Burada bir benzetme yapıldı ve kabul edilemez. Ancak bunun bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Mourinho'nun ifadesi, adil ve ölçülü bir karşılık bulmalı... Adli yargıda da 122 ve 125. maddede nefret, ayrımcılık ve hakaret konuları bulunuyor. Burada da bence nefret belli bir kişiye yönelik olmalı. Dolayısıyla burada da hakaret olduğunu düşünüyorum. Ancak futbol yargısıyla adli yargıdan farklı sonuçlar çıkabiliyor." dedi.
"Galatasaray'ın başvuru hakkı yok"
Galatasaray'ın kulüp olarak başvurma hakkı olmadığını da aktaran Özkurt: "Çünkü suçun mağduru gerçek kişiler. Ayrıca UEFA ve FIFA'ya başvuru da kabul edilemez. Oynanan maç Süper Lig'de, oynayan takımlar iki Türk ekibi... Bundan dolayı TFF talimatları geçerlidir. Zaten bu kurallar da FIFA ve UEFA'nın talimatlarıyla paralellik göstermektedir." ifadelerini kullandı.
"UEFA veya FIFA'nın yetkisi dışında"
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Alpay Köse ise Mourinho'nun açıklamalarının herhangi bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığını değerlendirme yetkisinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda olduğunun altını çizerek, "Eğer açıklamanın TFF disiplin talimatına göre ihlal teşkil ettiği düşünülürse, Fenerbahçe Teknik Direktörü disiplin kuruluna sevk edilir. Yani bu konu, UEFA veya FIFA alanı ve yetkisi dışındadır. Tabii eğer suç duyurusu olursa İstanbul savcılığı da soruşturma yürütebilir." şeklinde konuştu.
"Irkçılık olarak nitelendirilemez"
Mourinho'nun açıklamasında Galatasaray yedek kulübesinin yaptığı hareketlerin maymuna benzetildiğinin açık olduğunu kaydeden Köse, "Ancak şahsi görüşüm bu benzetmenin ırkçılık olarak nitelenmeyeceği... Zira siyahi bir oyuncu hedef alınarak yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak hakaret olarak değerlendirilmesi mümkün. Mourinho'nun açıklamasının kesinlikle tasvip edilemez ve cezalandırılması gerektiği görüşündeyim." dedi.
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