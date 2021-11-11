Howe: 'Newcastle'da ilk hedefimiz ligde kalmak'

Newcastle United'ın yeni hocası Eddie Howe, imza töreni sonrası ilk basın toplantısında konuştu.



Bournemouth'da kısıtlı kadrolarla gösterdiği performanslarla adından söz ettiren Howe, basın toplantısında hedeflerinden ve yapabileceklerinden bahsetti. İngiliz hoca Newcastle'daki ilk hedefinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Newcastle'ın projesine inandım. Şu aşamada tek hedef ligde kalmak. Sihir yapamam, böyle bir gücum yok. Bu kısa vadeli hedefi gerçekleştirmek için çok çalışacağımı söyleyebilirim. Bu çok ama çok zor bir meydan okuma olacak." sözlerini sarf etti.



Howe kulübün yeni sahipleri olan Suudi Arabistan Fonu'nun yetkililerinin vizyonundan da etkilendiğini belirterek, "Harika sohbetler gerçekleştirdi. Beni etkilediler, kısa sürede bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Şimdi kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sıralamada yavaş yavaş yukarı çıkmak için çok çalışacağız" diye konuştu.



41 yaşındaki Eddie Howe 2008'de Bournemouth ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde 2011'de Burnley'de görev yaptı. 1,5 sezonun ardından Bournemouth'a dönen Howe, futbolculuk döneminde de Bournemouth'ta forma giymişti.





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