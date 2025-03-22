Houston Rockets'tan, üst üste 9. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.



NBA'de 10 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti.



Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 8 sayı ve 10 ribauntla oynadığı Houston Rockets'ta Fred VanVleet 37 sayı, Amen Thompson da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Ev sahibi takımda ise Andrew Wiggins'in 30 sayı, Kel'el Ware'in de 16 sayı ve 14 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Los Angeles Clippers'tan üst üste 5. galibiyet



Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta James Harden 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı.



Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr.'ın 23 ve Santi Aldama'nın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Sonuçlar



Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120



San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120



Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106



Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93



Miami Heat-Houston Rockets: 98-102



Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117



Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121



Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109



Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112



Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108



