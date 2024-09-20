Eski Houston Rockets forveti Danuel House, eski takım arkadaşı James Harden'ın Houston'da karşılaştığı zorlukları açıkladı.



House, Harden'ın Rockets'ta geçirdiği süre boyunca karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekerek, hiçbir oyuncunun Harden'ın en iyi döneminde olduğu gibi üçlü sıkıştırmalara maruz kalmadığını belirtti.



House, eleştirmenlerin genellikle Rockets'ı playofflarda başarılı olamadıkları için suçladıklarını, ancak Harden'ın durumunun gerçekliğini göz ardı ettiklerini vurguladı.



31 yaşındaki oyuncu, takımların Harden'ı kontrol altına almak için düzenli olarak birden fazla savunma oyuncusu gönderdiğini, ikili ve üçlü sıkıştırmaların yanı sıra yıldız oyuncunun imza hareketi olan step-back şutuna karşı koymak için tasarlanmış alışılmadık savunmalar gibi çeşitli stratejiler kullandığını söyledi:



"İnsanlar Rockets ve James Harden hakkında konuşurken, playofflarda başarılı olamadığımız için bizi eleştiriyor. Ancak bunun ne kadar zor olduğunun farkında değiller. Harden her gece tek başına üç savunmacıya karşı oynuyordu. Bununla düzenli olarak uğraşmak zorunda kalan başka bir oyuncu söyleyin.



Takımlar ona elinde ne varsa gönderiyordu, ikili sıkıştırmalar, üçlü sıkıştırmalar, hatta step-back yapmasını engellemek için arkasında bir adamın durması gibi tuhaf tuhaf savunmalar. Acayip bir şeydi. Ama tüm bunlara rağmen, yine de harika rakamlara ulaştı. İnsanlar onu kazanamadığı için suçlamak istiyor ama tek suçlu kendisi değildi."



Harden, Rockets kariyerinde çıktığı 621 maçta 29,6 sayı, 7,7 asist ve 6,0 ribaund ortalamaları yakalamış, ancak playofflarda Batı Konferansı Finalleri'nden öteye gidememişti.



