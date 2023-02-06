Hollanda Federasyonu'ndan deprem için saygı duruşu kararı

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sebebiyle bu hafta oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hollanda Federasyonu'ndan deprem için saygı duruşu kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2023 22:54
Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ