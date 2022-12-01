Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Edgar Ie için Hollanda kulüpleri yarış halinde.



Vitesse'nin pazarlık aşamasında bulunduğu Portekizli stopere, eski takımı Feyenoord da talip oldu. Başarılı savunmacının kısa zamanda karar vermesi bekleniyor.



TRABZONSPOR'A HABER GÖNDERDİ



Bonservisi elinde olan Edgar, sezon başında Trabzonspor yönetimine haber göndermiş ve hiçbir şart sunmadan yeniden forma giymek istediğini iletmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ