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Hollanda'da Edgar Ie savaşı

Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Edgar Ie için Hollanda kulüpleri sıraya girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hollanda'da Edgar Ie savaşı
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01 Aralık 2022 14:31
Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Edgar Ie için Hollanda kulüpleri yarış halinde.

Vitesse'nin pazarlık aşamasında bulunduğu Portekizli stopere, eski takımı Feyenoord da talip oldu. Başarılı savunmacının kısa zamanda karar vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'A HABER GÖNDERDİ

Bonservisi elinde olan Edgar, sezon başında Trabzonspor yönetimine haber göndermiş ve hiçbir şart sunmadan yeniden forma giymek istediğini iletmişti. 

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