Boston Celtics guardı Jrue Holiday, eski takım arkadaşı Zion Williamson'ın daha fazla savunma oynayarak oyununu bir üst seviyeye çıkarabileceğini söyledi.



Holiday, Williamson'ın özellikle savunma tarafında keşfedilmemiş bir potansiyele sahip olduğuna inandığını açıkladı. NBA'in en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Holiday, Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un Podcast P programında konuk olduğu bölümde, Williamson hakkındaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Zion gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Atletizmi, insanların arasında potaya ulaşabilme becerisi müthiş... Çaylakken bunları inanılmaz bir şekilde yapıyordu. Şimdi ise, öncelikle biraz daha savunma yapmasını isterdim. Bu onu kötülemek amaçlı değil; aksine, yeteneğini tamamen ortaya çıkarması adına söylüyorum. Oyununu bir üst seviyeye taşırdı.



İnsanlar onu sadece potaya giden ve serbest atış çizgisine ulaşan bir oyuncu olarak görüyor. Ancak savunmada kendini zorlarsa ve takım arkadaşları da bunu görürse, onların da kendisini takip edeceğini düşünüyorum."



Sakatlıklarının yanı sıra kilo durumu ve sınırlı maçlarda oynaması nedeniyle birçok kez eleştirilen Williamson, bu sezonun büyük bölümünde yine kenarda kaldı. 24 yaşındaki oyuncu, Pelicans'ın 21 maçından sadece altısında yer alabilerek, karşılaşma başına 31 dakikada 22,7 sayı, 8 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları üretti.



