Höjbjerg, Marsilya'ya gidiyor

Marsilya, Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Höjbjerg, Marsilya'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 00:58
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 01:01
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg'i kadrosuna katmak üzere. Oyuncu ve kulübü yapılan görüşmeler son aşamaya geldi.

Haberde; Marsilya Sportif Direktörü Mehdi Benatia ve Başkan Pablo Longoria'nın bu transferde önemli rol oynadığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi. 

Marsilya'nın bu transfer için 13.5milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı. 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery