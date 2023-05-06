Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Hoffenheim, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'daki maçı Hoffenheim 3-1'lik skorla kazandı.



Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Christoph Baumgartner, 41. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric ve 45. dakikada Ihlas Bebou attı. Frankfurt'un tek golü 54. dakikada Mario Götze'den geldi.



Hoffenheim'da Stanley Nsoki, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından ligde düşme potasında yer alan Hoffenheim, 3 maç sonra kazandı ve rahat bir nefes alarak 32 puana yükseldi. Frankfurt 43 puanda kaldı.



Hoffenheim, gelecek hafta Wolfsburg deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Mainz 05'i konuk edecek.



Görsel Kaynak: Hoffenheim / Twitter





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