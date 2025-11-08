Hoffenheim, evinde Leipzig'i dağıttı!

Bundesliga'nın 10. haftasında Hoffenheim, Leipzig'i konuk etti.
PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 3-1 kazandı.
Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Albian Hajdari, 38. dakikada Tim Lemperle ve 79. dakikada Grischa Promel kaydetti. Leipzig'in golünü 9. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Sezon başında Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken 82. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligde 22 puanda kalırken Hoffenheim ise puanını 19'a yükseltti.
Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, evinde Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim ise Mainz deplasmanına gidecek.
