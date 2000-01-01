Hinkie, NBA'e geri dönmeyecek: "Ben o defteri kapattım..."

Eski Philadelphia 76ers genel menajeri Sam Hinkie, NBA'e bir geri dönüş yapma olasılığını reddetti.



Hinkie, Sixers'ın basketbol operasyonlarının yeni başkanı olmak için beş yıllık bir anlaşmayı tamamladığı bildirilen eski Houston Rockets yöneticisi Daryl Morey ile bir maziye sahip.



İkili, 2007-2013 yılları arasında Rockets ön ofisinde çalışmıştı ve Morey GM olarak görev yaparken, Hinkie ise başkan yardımcılığı yapıyordu.



Ancak Hinkie, ESPN Daily'de Pablo Torre'ye, Philadelphia'da yeniden bir araya gelme şansı olmadığını ve bir daha NBA'de çalışmaya niyeti olmadığını açıkladı:



"Yüzde sıfır. Ben o defteri çoktan kapattım..."



Hinkie, Philly'deki üç yıllık görev süresinde NBA'in en kötü derecesi olan 47-195'i yakaladıktan sonra, Nisan 2016'da Sixers GM'liğinden istifa etmişti. 42 yaşındaki yönetici, Draft hakları karşılığında çok sayıda önemli oyuncuyu takas etmiş ve bu da birçok kişinin, ekibi kasıtlı bir şekilde 'tanking' yapmak için konumlandırdığına inanmasına neden olmuştu.



"DARYL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM!"



Hinkie o zamandan beri spor endüstrisinden ayrılmış ve bir risk sermayesi şirketi kurmuştu. Ancak Sixers'ın hala kalbinde özel bir yeri olduğunu söyleyen eski yönetici, eski meslektaşı Morey'nin neler yapabileceğini görmek için heyecanlı:



"Çok heyecanlandım. Şu an da çok heyecanlıyım. Bence bu harika bir haber. İyi bir hamle değil, harika bir hamle. Birçok insanını ve ayrıca kendisini önemsediğim bir takım için, gerçekten büyük bir hamle. Bence bu, bugün bile benim için çok değerli olan Sixers için, gelecek adına gerçekten harika şeylere işaret ediyor. Ve bu yüzden çok mutluyum."



