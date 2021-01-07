Hıncal Uluç: "Mesut Özil için Acun Ilıcalı'yı alnından öpüyorum"

Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hıncal Uluç: 'Mesut Özil için Acun Ilıcalı'yı alnından öpüyorum'
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07 Ocak 2021 17:45
Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile yaptığı transfer görüşmeleri için konuştu ve bu hamleyi çok beğendiğini söyledi.

Mesut Özil'e Avrupa'da ırkçılık yapıldığını belirten Uluç, "Fenerbahçe'yi transferin ilk günü Mesut Özil ile görüştüğü için tebrik ediyorum, Fenerbahçe yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Mesut Özil, Avrupa'da kardeşliğin ne kadar palavra olduğunu ortaya koyan bir adam. Amerika'daki demokrasiyi de gördük, bunların hepsi göstermelik. Mesut Özil bir Türk çocuğu. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi linç nedeni olur mu? Fenerbahçe'ye teşekkürüm, tebriğim, kutlamam sonsuz. Üstelik Fenerbahçe'nin FFP sıkıntıları falan da biliniyor. Acun Ilıcalı kardeşime de teşekkür ederim, sponsorluğunu o almış. Siz Mesut'u alın, gerisini bana bırakın demiş Acun. Mesut Özil transferi için Acun Ilıcalı'yı da alnından öpüyorum." mesajını yolladı.



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